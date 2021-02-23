Школьный скандал: учитель призвал детей поздравлять близких с праздником российской армии

В Сумах на уроке защиты Отечества учитель призвал детей поздравить близких с 23 февраля – с днем российской армии.

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Об этом в Facebook рассказала украинская военнослужащая Ольга Герасименко.

Она обратилась к Министерству образования и призвала отреагировать на ситуацию, которая произошла в Сумской СОШ №18.

"Я, младший сержант ВСУ, мама троих детей, которым еще учиться в этой стране, настойчиво прошу Государственную службу качества образования Украины, Министерство образования и науки Украины и управление образования и науки Сумского горсовета напомнить этому полковнику, что он преподает защиту Отечества в Украине, а не в России", - написала Герасименко.

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Ранее 15-летняя TikTok-блогер Лиза Леоненко извинилась за свои высказывания об украинском языке.

Также недавно в скандал попала украинская видеоблогер с миллионной аудиторией Таисия Онацкая. Девушку обвинили в поддержке российской агрессии и внесли ее имя в базу "Миротворца".

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