Штраф за ямы на дорогах: в Полтаве начальника жилищно-коммунального управления привлекли к ответственности

В Полтаве начальника жилищно-коммунального управления суд обязал заплатить штраф за ямы на дорогах. Этого в суде добился местный житель Олег Бут, автомобиль которого попал в одну из выбоин, и мужчина вынужден был оплатить его дорогостоящий ремонт. Олегу пришлось заплатить около 600-700 долларов США. После этого водитель пошел в суд: чтобы доказать свою правоту, потратил почти год, а еще – деньги и здоровье.

Олег судился с балансодержателем дороги – начальником городского жилищно-коммунального управления Сергеем Синельником. Но ни сам чиновник, ни его представитель на суд ни разу не пришли. Суд обязал начальника жилищно-коммунального управления уплатить штраф – 850 гривен, и судебные расходы – 250. Но главное, говорит адвокат пострадавшего водителя, чиновника признали виновным в ДТП.

"Теперь мы имеем полное право обратиться в общем порядке в суд и взыскивать с виновного лица материальный и моральный ущерб, которые претерпел потерпевший", – отметил адвокат потерпевшего Александр Кузь.

К сумме убытков Олег планирует зачесть стоимость нового колеса, ремонта машины и расходы на юридическую помощь, также будет судиться и за моральный ущерб. Мужчина уже готовит документы для нового иска, а судебный процесс, по словам юристов, может затянуться еще на год.

Напомним, региональную трассу, которая ведет из Канева в Кременчуг, перекрыли жители села Мошны в Черкасской области. Жалуются, что дорога как решето.

Ранее мы уже писали о том, что при ремонте дорог в Украине на 1 км крадут около миллиона гривен.