Штурм горадминистрации и блокирование трасс: на что готовы протестующие против новых тарифов ЖКХ

Люди обещают протестовать, пока их не услышат

Перекрытые дороги и даже попытка прорваться к администрации. Украинцы возмущены повышением тарифов, особенно на газ. Если в прошлом году за кубометр топлива платили около шести гривен, то сейчас – почти 10 и многим владельцам частных домов новые тарифы не по карману.

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Люди перекрывали дороги в Херсоне, Черновцах и Прилуках. А в Полтаве даже пытались взять штурмом местную администрацию.

О тарифных протестах и готова ли власть уступить – в сюжете журналистки новостей "Сегодня".

Полтава

Несколько сотен возмущенных полтавчан уже второй день подряд протестуют против новых тарифов на коммунальные услуги.

Вчера они перекрывали дорогу, а сегодня пришли в местную администрацию требовать встречи с главой города – Олегом Синегубом. Люди кричали "позор" и "выходи", однако к митингующим так никто и не вышел.

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Возмущенная толпа сначала пыталась прорваться внутрь здания, но не удалось. Поэтому организаторы акции передали обращение к председателю Полтавского областного совета Александру Беленькому с требованием пересмотреть тарифы.

Если требования не выполнят до 15 января, обещают перекрывать дороги и блокировать областной совет.

Херсон

Снова вышли на улицы и жители Херсона. Говорят, одновременное повышение цен на газ, воду и теплоснабжение изрядно бьет по карману. Чтобы глас народа был услышан, собирались сначала под стенами мэрии, а сегодня – у газовой компании.

"На тысячу повисили зарплату, а забрали больше тысячи. 6000 мне мало, где брать эти деньги, чем рассчитываться, а, не дай бог, больница или еще что, а коронавирус", – говорит пикетчица Анна Гетель.

"Людей возмутило то, что подняли цены, подняли цены сразу на много коммунальных услуг. И мы считаем, что это преступление и очень экономически не обоснованно, потому собираем подписи и хотим обратиться в местные органы власти", – рассказывает местная активистка Людмила Чайка.

Петицию отправили в мэрию, областной совет и областную администрацию, в надежде, что информация дойдет и до Киева. Требуют внеочередного созыва всех советов, в том числе и парламента.

Планируют собраться и в эту пятницу, но уже под стенами областной администрации.

Авторы: Людмила Гаврилюк, Марина Андриенко Видео: Сегодня

Прилуки

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В знак протеста перекрыли центральную улицу и в Прилуках Черниговской области.

"Разве это столько можно заплатить? За 3-комнатну квартиру, я за отопление более 2 тысяч, наверное, плачу токо. А посчитайте газ, вот это все", – жалуется пикетчик Иван Волошин.

"Моей одной зарплаты не хватит вообще. Транспортировка – 600, за газ заплатили 2600", – рассказывает Нина Чумаченко.

Мамаевцы

В Мамаевцах Черновицкой области акция пока предупредительная. Около пятидесяти селян перекрыли дорогу в сторону Черновцов. Пропускали только кареты скорой помощи.

Через двадцать минут все разошлись, впрочем, обещают вернуться.

Митингующие уверяют, протесты – мирные, но обещают не прекращать собраний, пока Киев не прислушается к требованиям. Хотят, чтобы правительство пересмотрело новые тарифы, вступившие в силу с первого января.

В декабре прошлого года более 50 газоснабжающих компаний повысили цены. Поэтому для населения стоимость голубого топлива колеблется в пределах от 7 до 10 гривен 80 копеек за кубометр.

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Тарифы на холодную воду с января выросли на 10-15 процентов. Больше всего подорожало отопление – в некоторых районах даже в два раза, в зависимости от региона.

Напомним, жители нескольких поселков под Харьковом перекрыли трассу в знак протеста против повышения тарифов на газ и его транспортировку.

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