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Скандал под Николаевом: пьяные школьницы ради забавы разгромили кладбище (фото)

25 февраля, 14:17

Игорь Серов

Возмущенные жители требуют обязать учениц восстанавливать надгробия

Циничный случай произошел в Николаевской области. Как рассказала сайту "Сегодня" спикер областной полиции Елена Бережная, в Вознесенске две местных школьницы 15 и 17 лет изрядно выпили алкоголя и разгромили ногами несколько надгробий на местном кладбище.

"Также было разрушено надгробие над одной из семейных могил", – уточнила Елена Бережная.

Как рассказали нам копы, с заявлением о погроме в полицию обратился смотритель кладбища.

"Полицейские установили, что к преступлению причастны двое учениц лицея. Полицейским они рассказали, что надгробия разрушали ногами ради развлечения. Сейчас правоохранители устанавливают точное число поврежденных надгробий. Открыто уголовное производство по статье "Надругательство над могилой, другим местом погребения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает штраф до 3400 грн или лишение свободы до трех лет", – сообщил пресс-центр Николаевского облглавка полиции.

По словам полицейских, старшей из школьниц они планируют объявить подозрение, с младшей проведут воспитательную беседу. Родителям обеих грозят штрафы, и, очевидно, они будут обязаны возместить ущерб родственникам умерших людей.

Тем временем, происшествие в Вознесенске стало одной из самых обсуждаемых тем среди жителей Николаевской области. Возмущенные люди предлагают властям наказать родителей, обязать школьниц собственноручно устанавливать новые надгробия и намерены пожаловаться на беспредел в прокуратуру.

Напомним, ранее в Сумах на одном из кладбищ неизвестные украли флаг с могилы погибшего на Майдане Героя Украины Алексея Братушко.

Также сообщалось, что в Днепре местная жительница сняла видео, как неизвестный украл крест с могилы, чтобы потом сдать его на металлолом. Подробности – в сюжете.

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кладбище вандализм полиция могила николаевская область надгробия погром

Источник: Сегодня

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