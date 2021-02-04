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Сказала, что ей плохо и упала в обморок: в детсаду на Полтавщине умерла 19-летняя воспитательница

4 февраля, 17:30

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Раньше девушка не жаловалась на здоровье

В Полтавском районе внезапно посреди рабочего дня умерла 19-летняя няня местного детского сада. Девушка успела только сообщить коллегам о плохом самочувствии и потеряла сознание.

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Об этом сообщает Kolo.News.

Умершую воспитательницу звали Кундыль Марина. Сельская староста Валентина Пазущан рассказала, что девушка успела сказать: "Мне что-то плохо" и потеряла сознание.

"Первой прибежала фельдшер нашего ФАПа, потом врачи из соседнего села, а потом уже и скорая прибыла, но девушка внезапно умерла, и все реанимационные мероприятия были безрезультатны", — отметила Пазущан.

Девушка начала работать в детсаду, когда ей исполнилось 18. Ранее жалоб на здоровье не было.

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"Скорая ехала 27 минут. До тех пор оказывали помощь трое медиков — сельская фельдшер, медсестра и фельдшер", — рассказала заведующая садика Марина Хорольская.

Заведующая добавила, что Марина сидела с помощницей воспитателя в спальне на стульчике возле мальчика, которого нянчила. Она внезапно сказала, что ей плохо, и потеряла сознание.

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"Ни уколы, ни массаж сердца, ни искусственное дыхание — ничего не помогало", – отметила она.

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В социальной сети знакомые и односельчане девушки выражают соболезнования по поводу смерти Марины.

"Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь. Маринка была светлой надеждой своих родителей, строила свои планы, радовала своих близких и друзей. Мечтала, любила. Для родителей она была Солнцем, а стала ангелом с небес", – написала Татьяна Андрейко.

Напомним, в Запорожье школьник пережил клиническую смерть на уроке.

Спустя три дня после инцидента старшеклассник скончался в реанимации.

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