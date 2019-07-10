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Скичко: Прозрачное сотрудничество власти и бизнеса – залог развития Черкасской области

10 июля, 19:16

Политик уверен, что надо наладить качественную связь и обеспечить диалог и между центральной властью и представителями местного самоуправления и бизнеса

Во вторник, 9 июля в Черкассах состоялся Экономический форум "Новая перспектива Черкасщины". Это первый форум нового формата, посвященный вопросам комплексного развития региона благодаря всесторонней взаимодействия государственной власти, органов местного самоуправления и бизнеса.

Инициатором форума стал кандидат в народные депутаты по 197 избирательному округу от партии "Слуга народа" Александр Скичко, который представил концептуальную программу развития региона и выразил надежду, что в дальнейшем Форум станет постоянно действующим площадкой для диалога власти, бизнеса и инвесторов, заинтересованных во вложении средств в наш регион.

Центральную власть на форуме представлял советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Местные власти в работе форума представляли мэры трех городов: Золотоношу – Виталий Войцеховский, Канева – Игорь Ренькас, Черкасс – Анатолий Бондаренко и экс-председатель Черкасской ОГА Юрий Ткаченко.

Представители бизнеса также высказали свои пожелания по решению в сотрудничестве с властью задач, которые сами они решить не могут. В частности, необходимость на уровне парламента и правительства решить проблемы с организацией налогообложения крупных предприятий в такой способ, что налоги оставались в том регионе, где они работают.

Кроме того, нужно развивать кооперацию на селе. Тогда, по примеру Польши, производительность труда возрастет, и крестьяне станут богаче. А на пути этого стоят агрохолдинги, противодействовать которым можно только на уровне центральной власти, в частности на законодательном уровне и уровне правительства.

В целом участники форума согласились с тем, что встречи в таком формате стоит сделать регулярными. В свою очередь, Александр Скичко отметил, что готов выступить тем человеком, который наладит качественную связь и обеспечит диалог и между центральной властью и представителями местного самоуправления и бизнеса.

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Тег форум, власти, крестьяне, Устенко, экономический форум, скичко, Александр Скичко, слуга народа

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