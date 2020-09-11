Смерть годовалого ребенка от удушения в Черкасской области: все подробности (видео)

Смерть годовалого мальчика всколыхнула Черкасскую область. Врачи говорят, что на шее умершего ребенка был след от чего-то похожего на удавку. По селу, где жила семья, сразу поползли слухи – не родные ли избавились от малыша. Корреспонденты новостей "Сегодня" поехали на место, чтобы разобраться, есть ли основания подозревать родителей мальчика.
Дом, где произошла трагедия, стоит на окраине. Одноэтажное здание обложено плиткой и огорожено металлическим забором. В семье воспитывали двоих детей. Старший мальчик – с инвалидностью. Когда новости "Сегодня" прибыли на место, калитка не была закрыта, на ней висел платок. Дома никого не было. Где хозяева – пошли спрашивать у соседей. Те говорят: семья – неблагополучная. Мужчина искал различные подработки, а мать ухаживала за детьми. Оба якобы злоупотребляли водкой.
"Только где появятся деньги, они сразу же покупали пиво, водку. Крики там всегда, постоянно крик. Не мирились они там", – рассказывает сосед Владимир Михно.
О трагедии в соседнем доме соседи узнали от полиции. Как мог удавиться мальчик – точно не знают, но версий в селе немного: "Подавился ребенок или задавили его".
Известно, что скорую вызвала мать. Годовалого мальчика повезли в райцентр. Медики не могли восстановить дыхание ребенка по дороге. И в больнице почти час врачи пытались вернуть малыша к жизни. Все оказалось бесполезно.
"Была странгуляционная борозда на шее. Такое было, да. Борозда от повешения", – говорит Сергей Чуб, директор Чернобаевской больницы.
Именно медики вызвали полицию. Те прежде всего заподозрили мать. Семья уже три года состоит на учете как неблагополучная. Соцработница наведывалась к ним раз в две недели. Говорит, что родители выпивали, но за детьми ухаживали.
"Тот, кто больше уделял внимания воспитанию и уходу – это отец, не мать. Мать была агрессивной", – отмечает Светлана Кобзарь, специалист по социальной работе Ирклиевського сельсовета.
Семейную версию того, как умер малыш, удалось узнать от бабушки. Говорит, дочь вышла на пятнадцать минут, а когда вернулась, увидела, что сын запутался в проводах от телевизора:
"Она уже кончила заниматься, пришла в дом. А он уже висит. Но она быстренько вызвала скорую помощь".
Искать правду будут правоохранители. Сейчас матери мальчика объявили подозрение и заключили в тюрьму. Дело квалифицируют как умышленное убийство малолетнего ребенка. Максимальный срок наказания за это преступление – пожизненное.
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Тернопольской области женщина утопила ребенка в уличном туалете. О происшествии копам сообщили врачи, которые госпитализировали женщину с послеродовыми травмами и сильным кровотечением.
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