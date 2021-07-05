Жаловался на сердце: новые подробности о смерти после прививки Pfizer в Виннице

Фото: коллаж "Сегодня"

Стали известны предварительные причины смерти 47-летнего жителя Винницы, который умер в день вакцинации, спустя несколько часов после прививки вакциной Pfizer. Как сообщает корреспондент "Сегодня", вскрытие показало, что у него была острая сердечная недостаточность.

"Коронарные сосуды были сужены на 90%. Известно, что мужчина не обследовался, но периодически жаловался на сердце. Возможно, что он переволновался, возможно, что было физическое перенапряжение. О мужчине известно, что он работал разнорабочим на предприятии, которое изготавливало морозильные установки. Ни тромбозов, ни анафилактических реакций не было", – рассказала нам глава департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная.

По ее словам, еще предстоит гистологический анализ, он продлится 5-7 дней.

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Ранее мы писали, что причиной смерти 47-летнего мужчины после прививки вакциной Pfizer в Винницкой области предварительно называют острую сердечно-сосудистую недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

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