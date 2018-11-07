Смертельное ДТП в Николаеве: мужчина попал под колеса легковушки

В Николаеве легковой автомобиль сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пешеход скончался, сообщает пресс-служба местной полиции.

ДТП произошло вечером 6 ноября напротив супермаркета на улице Космонавтов. Как выяснилось, Skoda Octavia наехала на пешехода, когда он с собакой пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате аварии 48-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия

"По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатое по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", – отметили в полиции.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.