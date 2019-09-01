Смертельный пожар в Херсоне: бойцы ГСЧС спасли 12 человек

В квартире, где вспыхнул огонь, нашли тела двоих погибших мужчин / Фото: ГСЧС

В ночь на 1 сентября в Херсоне вспыхнул серьезный пожар в жилой многоэтажке на проспекте Строителей – огонь вспыхнул на верхнем этаже пятиэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Для ликвидации пожара на место происшествия изначально были направлены три единицы техники. По прибытии спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения огня на другие помещения", – говорится в сообщении.

В руководстве ГСЧС отметили, что, учитывая угрозу, "была вызвана дополнительная техника (две единицы) и проведена эвакуация людей из подъезда (12 человек)".

Кроме того, спасатели обнаружили и эвакуировали из горящей квартиры женщину, которую госпитализировали в ожоговое отделение областной больницы.

В одной из комнат были обнаружены двое погибших мужчин: ее сожитель, а также сын пострадавшей 1993 года рождения. Пожар был ликвидирован спустя два часа после вызова спасателей. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в августе вспыхнул масштабный пожар в Одессе – в отеле "Токио Стар", расположенном в здании бывшего трамвайного депо, произошел пожар. Погибли девять человек, 10 пострадали.

Кроме этого, пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания. Погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет.

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