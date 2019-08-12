В детском саду США погибли пять детей

Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет

Фото: Scooter Blakely/Erie fire department

Пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания в воскресенье. Об этом сообщила газета "Вашингтон пост" со ссылкой на власти.

По их данным, пожар произошел в городе Эри. Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. В результате инцидента пострадала также владелица заведения и еще один человек — местный житель, живущий по соседству.

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Ранее в полиции рассказали подробности смертельного пожара, в котором погибли двое маленьких детей. Напомним, трагедия произошла 29 июля в селе Гайшин, Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. В полицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС о том, что во время тушения пожара в одном из домов, обнаружены два малолетних детей без признаков жизни, рассказали в ГУ НП столичного региона.

А в России увеличилось количество жертв трагедии в Хабаровске, где в ночь на 23 июля загорелся палаточный детский лагерь "Холдоми". Количество погибших детей выросло до трех – ранее сообщалось об одной погибшей 11-летней девочки и еще 12 пострадавших, семеро из которых – дети.

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