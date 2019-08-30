Очередной пожар в Одессе: на рынке пылали 40 павильонов

По данным спасателей, обошлось без пострадавших

После пожара на рынке в Одессе / Фото: Думская

В Одессе снова вспыхнул крупный пожар – на рынке "Северный" загорелось 40 торговых павильонов.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, пожар тушили около 40 минут. Обошлось без погибших и пострадавших. Площадь горения составила 350 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стал "аварийный режим работы электрооборудования".

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

По предварительным выводам, этот пожар вспыхнул из-за короткого замыкания вследствие перегрузки в электросети.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram