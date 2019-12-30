Снимали порно с детьми 8-17 лет: в Полтаве будут судить троих мужчин

Правоохранители обнаружили два терабайта видео во время обысков

Киберполиция разоблачила анонимную сеть, через которую трое мужчин распространяли детскую порнографию. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области

Как написали в ведомстве, житель Полтавы в интернете увидел непристойные фотографии и видео с детьми и обратился в полицию.

Во время обысков полиция обнаружила около 2 терабайт видео, на которых были 143 сцены сексуального характера. Преступники для съемок использовали девушек в возрасте от 8 до 17 лет. В квартирах, которые арендовали мужчины, сотрудники полиции изъяли более 10 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен наличными. Еще более 150 тысяч гривен арестовали на банковских счетах.

Сообщается, что правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть фигурантам обвинение в совершении изнасилований, развращении несовершеннолетних, а также в изготовлении и распространении порнографической продукции.

Одного мужчину суд взял под стражу. Второго отпустили под залог, а третьего объявили в международный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Если суд признает фигурантов виновными в совершении этих преступлений, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Также мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб . Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram