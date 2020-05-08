Снял маску, чтобы поесть мороженого: херсонский суд вынес вердикт "нарушителю" карантина

Суд не увидел умысла в действиях мужчины, который решил попробовать мороженого и снял маску

В Херсонской области Бериславский районный суд отказался штрафовать мужчину за нарушение карантина и закрыл дело из-за отсутствия состава административного правонарушения.

Соответствующий вердикт был опубликован в Едином реестре судебных решений.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что полицейские составили протокол о нарушении требований карантина на мужчину, который, находясь в общественном месте, рядом с магазином в селе Новорайск, снял защитную маску.

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Сам обвиняемый вину не признал, пояснив, что они с друзьями пришли в магазин и купили мороженое, а затем стояли у магазина и ели его, сняв маски. Когда им сделали замечание, они надели маски и пошли домой.

Свидетель подтвердил, что они вместе ели мороженое, когда их сфотографировала сотрудница полиции и сделала замечание, а они не спорили, надели маски и пошли домой.

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Суд учел объяснения, что маску сняли, чтобы попробовать мороженое, то есть умысла на нарушение правил карантина не былоЄ и судья решил закрыть дело, поскольку не было получено достаточных доказательств, что был умысел на совершение административного правонарушения.

Напомним, ранее в Запорожской области две пьяные женщины в Бердянска устроили драку с копами, которые требовали от них прекратить нарушение карантина.

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