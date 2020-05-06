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В Бердянске пьяные женщины нарушили карантин и устроили драку с полицией (видео)

6 мая, 14:23

Руслан Ровик

Женщинам придется отвечать за нарушение карантина и сопротивление копам

В Запорожской области две пьяные женщины из Бердянска устроили дебош, сопротивляясь полицейским, которые требовали от них прекратить нарушение карантина.

Как сообщили в местном издании "ПроБердянск", инцидент произошел на улице Северной.

Женщины 40 и 45 лет выпивали на детской площадке, а потом начали вести себя неадекватно, и очевидцы вызвали стражей порядка.

Прибывшие на вызов патрульные задержали нарушительниц, которые пытались спрятаться возле одного из магазинов, а полицейским пытались помешать знакомые этих "веселых" женщин.

Свидетели происшествия снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

Внимание! Ролик содержит нецензурную лексику!

Также стало известно, что женщинам грозит крупный штраф – за нарушения правил карантина и неповиновение законным требованиям полиции.

Отметим, что в ряде регионов местные власти карантин смягчили. В частности, ранее разгорелся конфликт вокруг ситуации в Черкассах – там городские власти решили ослабить ограничительные меры с 1 мая. В итоге по этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Также смотрите в сюжете, как украинцы проводят время на изоляции:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин драка Бердянск запорожская область

Источник: Сегодня

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