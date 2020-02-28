"Спасаем жизни каждый день": врач из Николаева – о проекте "200 скорых для Украины"

"У нас на всю область всего три больницы, в которых есть оборудование для искусственной вентиляции легких: в Первомайске, Вознесенске и Николаеве. А область большая, много роддомов, и в каждом может родиться ребенок с болезнью, которая угрожает его жизни. Чтобы экстренно довезти такого малыша до аппарата ИВЛ, нужна неонатальная скорая, которой у нас не было до прошлого года. Это порой плохо заканчивалось. Но теперь спасаем жизни каждый день благодаря машине, которую нам подарил Фонд Рината Ахметова".

Так комментирует значение нового спецавтомобиля типа С заведующий отделением реанимации Николаевской областной больницы Сергей Фомин. Машина была получена медучреждением в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. Украинские больницы, амбулатории и подстанции скорой помощи получили две сотни машин, среди которых 22 неонатальных автомобиля, предназначенных для реанимации новорожденных.

По словам Сергея Фомина, в среднем неонатальный автомобиль от Рината Ахметова выезжает в родильные стационары Николаевской области 2-3 раза в сутки. Основные причины вызовов – рождение детей с синдромами дыхательных расстройств, малым весом, асфиксиями и пороками сердца.

"Для нас это ежедневная работа. Врачи не считают это подвигом. Но каждая спасенная жизнь – это, конечно, бесценно. Со всей области в нашу больницу везем детей, потому что только у нас есть аппараты ИВЛ, которые могут долгое время поддерживать жизнедеятельность малышей и способствовать реанимации. В Первомайске и Вознесенске оборудование не рассчитано на долгое бесперебойное использование. Довезти деток до нас можно быстро и безопасно благодаря новой машине. В ней есть все необходимое для транспортировки и оказания экстренной помощи, в том числе система искусственной вентиляции легких", – рассказал Сергей Алексеевич. В тренде Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах".

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