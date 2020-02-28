Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

"Спасаем жизни каждый день": врач из Николаева – о проекте "200 скорых для Украины"

28 февраля, 19:19

Сергей Остапенко

В среднем неонатальный автомобиль от Рината Ахметова выезжает в родильные стационары Николаевской области 2-3 раза в сутки

"У нас на всю область всего три больницы, в которых есть оборудование для искусственной вентиляции легких: в Первомайске, Вознесенске и Николаеве. А область большая, много роддомов, и в каждом может родиться ребенок с болезнью, которая угрожает его жизни. Чтобы экстренно довезти такого малыша до аппарата ИВЛ, нужна неонатальная скорая, которой у нас не было до прошлого года. Это порой плохо заканчивалось. Но теперь спасаем жизни каждый день благодаря машине, которую нам подарил Фонд Рината Ахметова".

Так комментирует значение нового спецавтомобиля типа С заведующий отделением реанимации Николаевской областной больницы Сергей Фомин. Машина была получена медучреждением в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. Украинские больницы, амбулатории и подстанции скорой помощи получили две сотни машин, среди которых 22 неонатальных автомобиля, предназначенных для реанимации новорожденных.

По словам Сергея Фомина, в среднем неонатальный автомобиль от Рината Ахметова выезжает в родильные стационары Николаевской области 2-3 раза в сутки. Основные причины вызовов – рождение детей с синдромами дыхательных расстройств, малым весом, асфиксиями и пороками сердца.

"Для нас это ежедневная работа. Врачи не считают это подвигом. Но каждая спасенная жизнь – это, конечно, бесценно. Со всей области в нашу больницу везем детей, потому что только у нас есть аппараты ИВЛ, которые могут долгое время поддерживать жизнедеятельность малышей и способствовать реанимации. В Первомайске и Вознесенске оборудование не рассчитано на долгое бесперебойное использование. Довезти деток до нас можно быстро и безопасно благодаря новой машине. В ней есть все необходимое для транспортировки и оказания экстренной помощи, в том числе система искусственной вентиляции легких", – рассказал Сергей Алексеевич.

В тренде
Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

скорые Фонд Рината Ахметова

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срок
Били ногами из-за парня: школьницам из Бердичева грозит немалый срокДругие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в "Новые Санжары" пожаловались на условия (видео)Другие регионы
В Новые Санжары привезли эвакуированных, их забросали камнями: онлайн-трансляция
В Новые Санжары привезли эвакуированных, их забросали камнями: онлайн-трансляцияДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...