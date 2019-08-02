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Спасал свою девушку: в Чернигове на пляже утонул молодой парень

Сегодня, 14:28

По словам местных, в этом году утопленников уже втрое больше, чем в прошлом

Спасал свою девушку: в Чернигове на пляже утонул молодой парень Другие регионы По словам местных, в этом году утопленников уже втрое больше, чем в прошлом


В Чернигове на пляже "Золотой берег" произошла трагедия. Молодой парень спас свою девушку, а вот сам не справился с течением и водоворотом, и утонул.

Отметим, пляж "Золотой берег" имеет в городе дурную славу. Местные говорят: в этом году утопленников уже втрое больше, чем в прошлом. 15 человек погибло только за один месяц. Дно реки здесь проверяли не один раз. Больших ям не нашли. Водолазы говорят: люди просто не заботятся о собственной безопасности.

"Люди не смотрят, особенно туда, в конце пляжа, где начинается завихрение, там очень трудно выплыть. У нас люди наоборот – именно туда и плывут", – говорит водолаз Эдуард Портнов.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.    

А в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.         

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