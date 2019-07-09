В Крыму опознали погибшего, чье тело с гирей на шее прибило к берегу

Брат покойного считает, что история связана с бизнесом

Пляж в Николаевке, Крым. Фото: Радио Свобода.

В Крыму стало известно имя погибшего, которого накануне обнаружили на одном из пляжей поселка Николаевка с привязанной к шее гирей.

Как сообщают Крым. Реалии, им оказался крымский татарин Рашид Ягъяев. Об этом изданию сообщил брат погибшего Якуб Ягъяев.

"Это он, да. Я сам смотрел. Брат я его, родной. Но мы сегодня похоронили его уже. Говорит следствие, что в легких воды, нет, вроде. Но у меня бумаги нет на руках. Но, значит, могли выбросить. Они сказали, через месяц будут все экспертизы. Я не знаю, что думать. С бизнесом все это (связано – КР). Ему должны были, он должен был…", – рассказал Якуб Ягъяев.

Родственники еще в апреле сообщали о пропаже Рашида Ягъяева.

Ранее сообщалось, что на пляже Николаевки в западном Крыму туристы обнаружили тело мужчины, к шее которого была привязана гиря. Очевидцы рассказали, что утопленник был одет в костюм, а его тело оказалось сильно изувечено.

Как сообщалось, на украинских водоемах с начала года утонули более 600 человек.

Напомним, недавно в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.

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