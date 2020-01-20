Спецоперация в Херсоне: разоблачена банда, главарь которой связан с убийством Гандзюк

Фото: www.gp.gov.ua

Во время спецоперации в Херсоне, которая подняла "на уши" весь город, правоохранители сообщили о подозрении бывшему помощнику нардепа предыдущих созывов, который связан с убийством Екатерины Гандзюк.

Как рассказали в пресс-службе Офиса генерального прокурора, чиновник оказался главой банды, которая занималась поджогами и насилием в регионе.

"Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Следует отметить, что обвинительный акт по указанному лицу уже находится на рассмотрении Приморского районного суда г. Одессы с договором о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк", - рассказали в офисе.

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Также сейчас сообщается о подозрении другим членам группировки. Кроме того, в городе проходят обыски. Их цель – поиски дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Гандзюк.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

А 7 мая 2019 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки.

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