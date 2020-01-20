На улицы Херсона выехали военные на БТРах: что произошло

В Херсоне сегодня, 20 января, с самого утра переполох – на улицы города выехала военная техника и повсюду выставлены блокпосты правоохранителей.
Как сообщают горожане в соцсетях, по Херсону снуют военные на БТРах, а весь город стоит "на ушах".
В местной полиции рассказали, что в городе проводится спецоперация по задержанию бандитского формирования и просят граждан сохранять спокойствие.
"Сегодня, 20 января, на территории Херсона и в районах области правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на борьбу с организованной преступностью", – рассказали в пресс-службе ГУНП.
Копы уточнили, что речь идет о прекращении деятельности преступной организации, руководителю и участникам которой сообщается о подозрении. Эта банда совершила в области ряд насильственных преступлений и поджогов имущества. Сейчас по разным адресам проводятся обыски.
В операции задействовали прокуроров Офиса Генерального прокурора, следователей органов Службы безопасности Украины, Нацгвардию и работников Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.
Напомним, недавно на Московском проспекте в Харькове прошла спецоперация с участием Службы безопасности Украины и полиции.
Также отметим, что недавно полиция разоблачила злоумышленников, промышлявших вымогательством и похищением людей в Херсонской области.
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