"Спим под двумя одеялами": в Смеле отопительный кризис

В Смеле Черкасской области до сих пор без отопления остаются сады, школы, больницы, многоквартирные дома. Десятки тысяч жителей стали заложниками многомиллионных долгов бывшего поставщика тепла.

Мэр планирует ввести в городе чрезвычайное положение. Уже с понедельника, 12 ноября, закроют школы и детские сады.

"Официально мы сейчас подали все документы о чрезвычайном положении по всей вертикали и в Черкассы, и в областную администрацию, и в Кабмин", – рассказал мэр Смелы Алексей Цыбко.

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Проблемы с отоплением возникли из-за бывшего поставщика тепла. Договор с ним власть разорвала, но тот успел накопить многомиллионные долги. Через них "Нафтогаз" Украины не предоставляет лимиты на газ коммунальному предприятию, которое сейчас отвечает за отопление города.

Чтобы найти выход из кризиса, собрали внеочередную сессию городского совета, на которой местные депутаты поддержали решение взять кредит в 15 миллионов гривен под залог коммунального имущества. С его помощью "Смелатеплокомунэнерго" сможет получить лимиты на газ. Но пока все эти процедуры пройдут, местным жителям еще минимум неделю придется мерзнуть.

Как сообщалось, в Украине стартовали проверки качества отопления. Показатели будут учитывать при формировании тарифов на теплообеспечение, которые вырастут из-за повышения цены на газ для населения.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, на сколько могут вырасти тарифы на газ и отопление в Украине.