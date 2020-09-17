У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус

У хасидов, которые находятся на границе Украины с Беларусью возле Новых Яриловичей, обнаружили коронавирус. Заболевание подтвердили у четверых паломников.
Об этом, ссылаясь на данные белорусских коллег, заявила глава областной организации Красного Креста Оксана Мудра, сообщает "Суспільне".
По ее словам, заболевшие отказались от госпитализации в Беларуси и остаются на границе с Украиной.
Представители Красного Креста в ночь на 17 сентября передали хасидам 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды. По словам Мудрой, именно этих предметов именно в таком количестве требовали хасиды.
Кроме того, паломникам передали четыре тысячи пакетов специальных продуктов от еврейской общины Умани.
Напомним, что 16 сентября Кабмин поддержал закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.
Ранее мы сообщали, что Израиль просит Украину впустить хасидов из гуманитарных соображений. Глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому.
Также напомним, несмотря на ограничения въезда, один из паломников-хасидов попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска. Нарушитель границы, гражданин Израиля 1978 года рождения, сразу был задержан пограничным нарядом.
Кроме того, наплыв хасидов на границе пограничники мониторят с вертолетов:
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