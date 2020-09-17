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У застрявших на границе хасидов обнаружили коронавирус

17 сентября, 17:09

Руслан Ровик Руслан Ровик

Болезнь подтвердили у паломников возле Новых Яриловичей

У хасидов, которые находятся на границе Украины с Беларусью возле Новых Яриловичей, обнаружили коронавирус. Заболевание подтвердили у четверых паломников.

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Об этом, ссылаясь на данные белорусских коллег, заявила глава областной организации Красного Креста Оксана Мудра, сообщает "Суспільне".

По ее словам, заболевшие отказались от госпитализации в Беларуси и остаются на границе с Украиной.

Представители Красного Креста в ночь на 17 сентября передали хасидам 60 пакетов средств гигиены, 60 теплых одеял и 60 литров воды. По словам Мудрой, именно этих предметов именно в таком количестве требовали хасиды.

Кроме того, паломникам передали четыре тысячи пакетов специальных продуктов от еврейской общины Умани.

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Напомним, что 16 сентября Кабмин поддержал закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью.

Ранее мы сообщали, что Израиль просит Украину впустить хасидов из гуманитарных соображений. Глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

Также напомним, несмотря на ограничения въезда, один из паломников-хасидов попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска. Нарушитель границы, гражданин Израиля 1978 года рождения, сразу был задержан пограничным нарядом.

Кроме того, наплыв хасидов на границе пограничники мониторят с вертолетов:

Видео: ГПСУ

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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