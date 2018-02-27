Страшная находка в Николаеве: хозяин квартиры обнаружил постояльцев мертвыми

Сегодня, 22:14

Накануне мужчина и две женщины на сутки заселились в квартиру

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

В Николаеве 27 февраля в съемной квартире в доме на улице Шоссейной (Фрунзе) обнаружили тела умерших мужчины и двух женщин.

Данную информацию "Преступности.НЕТ" подтвердили в Заводском отделе полиции.

Накануне эти мужчина и женщины на сутки заселились в квартиру. Утром хозяйка жилья пришла их выселять, но ей никто не открыл. В квартире она обнаружила тела умерших мужчины и женщин и вызвала на место полицию.

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На месте происшествия сейчас продолжает работу следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной смерти мужчины и женщин стало отравление угарным газом. На их телах не обнаружили следов насильственной смерти. Окончательную причину случившегося установит экспертиза. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство") как того требует процедура в случаях со смертельным исходом.

Напомним, недавно  в Хмельницкой области двое пенсионеров во время варки самогона отравились испарениями сопутствующих "процессу" газов и масел. Работники констатировали смерть 68-летней хозяйки дома. 71-летний мужчина в критическом состоянии был доставлен в реанимацию. Также стало известно, что в тот день мужчина и женщина гнали самогон на собственной кухне, где и произошла трагедия.

А в поселке Оброшино Пустомытовского района Львовской области в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.

Также мы писали, что в  Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
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