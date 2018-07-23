Страшное ДТП под Житомиром: суд принял решение по владельцу маршрутки

Владельцу маршрутного автобуса, который попал в страшное ДТП на трассе Киев – Чоп, в котором погибли 10 человек, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней. Об этом сообщает местный портал "Житомир online".

"Петру Луцику, владельцу маршрутки, которая попала в масштабную аварию в селе Глубочица, житомирский суд избрал меру пресечения в виде содержания под домашним арестом на два месяца", – говорится в сообщении.

Также журналисты отмечают, что подозреваемому стало плохо в зале суда и для него вызвали бригаду скорой помощи.

Кроме того, во время слушаний стало известно о технических неисправностях транспортного средства. Прокурор утверждал, что в микроавтобусе во время поездки отказали тормоза, а подозреваемый заявил, что эта информация не соответствует действительности и отказался признавать свою вину.

Напомним, что Луцику инкриминируют обвинения по статье "Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации".

Как известно, в страшной аварии на трассе Киев – Чоп в Житомирской области, где погибли 10 человек, в том числе трое детей, ранения получили девять пассажиров.

Также стоит напомнить, что в ходе совещаний после аварий в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.