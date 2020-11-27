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Стреляли и похищали людей ради выкупа: в Николаеве поймали группу таксистов (видео)

27 ноября, 17:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Один пострадавший парень смог сбежать

В Николаеве банда таксистов похищала людей и требовала деньги. Пока известно о двух пострадавших. Также нарушители распространяли наркотики.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Так, в одного похищенного нарушители стреляли прямо посреди улицы. Потом связали руки и ноги, бросили в багажник и вывезли в другой район города.

Через несколько дней бандиты ранили 18-летнего парня. Его вывезли за город, а матери отправили сообщение от имени сына. Они написали, что якобы пострадавший попал в беду и срочно нужны 12 000 гривен. К счастью, парень смог сбежать от преступников.

Видео: Сегодня

Кроме нападений на людей, таксисты еще распространяли наркотики. Избиение одного из мужчин подозреваемые объяснили тем, что пострадавший "закладку" забрал, а денег не заплатил.

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Сейчас полиция проверяет на причастность к преступлениям восемь человек.

Напомним, недавно в Винницкой области спецназовцы задержали членов банды, которые похищали и пытали людей.

Кроме того, в Донецкой области четырех полицейских обвиняют в продаже наркотиков, похищении людей, превышении власти и вымогательстве.

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Николаев стрельба таксист вымогательство похищения людей
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