Стреляли и похищали людей ради выкупа: в Николаеве поймали группу таксистов (видео)

В Николаеве банда таксистов похищала людей и требовала деньги. Пока известно о двух пострадавших. Также нарушители распространяли наркотики.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Так, в одного похищенного нарушители стреляли прямо посреди улицы. Потом связали руки и ноги, бросили в багажник и вывезли в другой район города.
Через несколько дней бандиты ранили 18-летнего парня. Его вывезли за город, а матери отправили сообщение от имени сына. Они написали, что якобы пострадавший попал в беду и срочно нужны 12 000 гривен. К счастью, парень смог сбежать от преступников.
Кроме нападений на людей, таксисты еще распространяли наркотики. Избиение одного из мужчин подозреваемые объяснили тем, что пострадавший "закладку" забрал, а денег не заплатил.
Сейчас полиция проверяет на причастность к преступлениям восемь человек.
Напомним, недавно в Винницкой области спецназовцы задержали членов банды, которые похищали и пытали людей.
Кроме того, в Донецкой области четырех полицейских обвиняют в продаже наркотиков, похищении людей, превышении власти и вымогательстве.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк