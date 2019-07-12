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Связал мужчину и вывез на кладбище: в Винницкой области задержали злоумышленника

12 июля, 10:39

Таким образом пострадавшего хотели запугать и заставить его выехать из поселка

Фото: Вінниця.info
Фото: Вінниця.info.

Полицейские задержали мужчину по подозрению в избиении и незаконном лишении свободы сожителя своей сестры. Таким образом задержанный пытался решить семейный конфликт и заставить потерпевшего выехать из села. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Винницкой области.

Как рассказал и.о. начальника Немировского отделения полиции Андрей Оберняк, в полицию обратился 37-летний житель села Чуков и сообщил, что брат сожительницы вместе с тремя товарищами, применив физическую силу, связали его и в багажнике автомобиля вывезли на кладбище. Там мужчины заставляли его уехать из поселка.

Сотрудники полиции выяснили, что между потерпевшим и семьей его сожительницы сложились плохие отношения. В течение нескольких месяцев братья женщины заставляли мужчину выехать из села. Поняв, что угрозы не действуют, один из братьев решил повлиять на потерпевшего с помощью силы.

В пресс-службе сообщили, что после очередной семейной ссоры правонарушитель избил потерпевшего, связал ему руки и вместе с сообщниками вывез его на кладбище в багажнике своего автомобиля. Злоумышленник пригрозил расправой, если пострадавший не уедет из села.

Уже начато уголовное производство по ч.2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). За такое правонарушение предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе Киева похитили директора фирмы. Полиция разыскивала серебристый Mercedes с болгарскими номерами.

Кроме этого, под Киевом женщина организовала похищение бывшего сожителя из-за долга. Она подговорила знакомых "выбить" из мужчины долг в 52 тысячи гривен.

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Тег кладбище, расправа, Винницкая область, похищения людей

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Нацполиция

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