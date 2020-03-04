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Танец с участием детей с синдромом Дауна победил на международном фестивале

4 марта, 18:16

Сергей Пономаренко

Лучане получили первое место в смешанной номинации «Бальная хореография»

Танцевальный коллектив "Соняшник" из Волынской области, в котором выступают дети с синдромом Дауна, одержал победу на Международном фестивале-конкурсе "Украина объединяет мир", сообщает "Ранок з Україною".

Лучане получили первое место в смешанной номинации "Бальная хореография".

Маленькие участники конкурса выполняли так называемый "Мамин вальс". Он настолько понравился членам жюри, что после фестиваля они пожелали сфотографироваться с юными артистами.

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Ранее "Сегодня" писали о том, как люди с синдромом Дауна, которых еще называют "солнечными людьми", становятся успешными.

Иной взгляд на мир позволяет им творить что-то особенное. Все больше людей с синдромом Дауна активно социализируются. Они становятся режиссерами, сценаристами, тем более, что, по словам психологов, они имеют большой талант к искусству. Сайт "Сегодня" писал о том, что украинский фильм с актером с синдромом Дауна завоевывает мир. Права на фильм приобрел знаменитый американский канал HBO для трансляции в 14 странах мира.

Также мы рассказывали, как в Харькове дети с синдромом Дауна взялись за необычное дело.

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Источник: Сегодня

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