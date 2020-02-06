"Теперь доезжаем везде": врач из Херсонской области – о проекте "200 скорых для Украины"

Всего сельским громадам и амбулаториям страны было передано 64 спецджипа, оборудованные по последнему слову медицинской техники

/ Фото: fdu.org.ua

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"На прошлой неделе мы везли ребенка. Путь лежал через разбитые дороги, грязь непроходимую. Но благодаря машине, подаренной Ринатом Ахметовым, транспортировка пациента прошла успешно. На других автомобилях из нашего автопарка просто не довезли бы девочку. Хорошо, что у нас появилась эта мощная и современная машина".

Так рассказал о востребованности автомобиля, созданного на базе внедорожника Toyota Land Cruiser, главный врач Бериславского районного центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Абрамов. Автомобиль был вручен медикам из Херсонской области в декабре, в рамках проекта "200 скорых для Украины". Всего сельским громадам и амбулаториям страны было передано 64 спецджипа, оборудованные по последнему слову медицинской техники.

Горные и труднодоступные районы страны впервые получили технику такого класса.

Бериславский центр медико-санитарной помощи курирует работу 15 амбулаторий и 19 фельдшерских пунктов, которые обслуживают 23 тысячи человек из 22 населенных пунктов.

"Протяженность нашего района около 100 километров. Есть села, до которых местные жители ходят пешком, потому что у них нет машин повышенной проходимости. Люди там тоже болеют, они имеют те же права на получение помощи, что и жители больших городов. К счастью, теперь мы можем добраться до них и быстро, и с комфортом. Теперь мы доезжаем везде. Внедорожник, полученный по проекту "200 скорых для Украины", достоин самых громких слов. Спасибо за такой подарок!" – сказал Игорь Федорович.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Помимо 64 внедорожников медики Украины получили 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах".

5 фактов о скорых-внедорожниках:

В салоне установлен компактный универсальный дефибриллятор "Mediana" с клавиатурой на кириллице и голосовыми подсказками;

Машина снабжена специальными каталками итальянского производства;

В салоне установлена перегородка, благодаря которой пациент находится как бы в отдельном помещении;

Уникальная выдвижная и практически не занимающая места система для капельниц;

Есть специальное складывающееся кресло, чтобы перемещать пациента по ступенькам.

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