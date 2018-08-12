Трагедия на озере в Житомирской области: погибло два мальчика

Когда детей достали из воды, то они уже не подавали признаков жизни

Два 10-летних мальчика утонули в озере в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Трагедия произошла сегодня, 12 августа, около 12:00 в водоеме в с.Оленичи Овручского района.



Тела детей в воде неподалеку от берега заметил 16-летний парень, проходивший мимо озера. Он сразу же бросился в водоем и по очереди достал мальчишек, однако те уже не подавали признаков жизни.

Спасатели выяснили, что погибшими оказались двое детей 2008 года рождения, которые жили в соседнем селе Хлупляны.

Сейчас все обстоятельства трагического происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, под Одессой утонул 10-летний мальчик – хотел переплыть лиман на самодельном плоту. Тело ребенка нашли местные жители возле Белгород-Днестровского.

Также в Киевской области произошла очередная трагедия на воде. Как сообщают в ГС ЧС, в селе Лосятин Васильковского района в небольшом пруду утонул восьмилетний мальчик.

Ранее мы сообщали о том, что с начала года в водоемах Украины утонуло 453 человека, в том числе 43 ребенка. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.