Под Одессой утонул 10-летний мальчик – хотел переплыть лиман на самодельном плоту

Сегодня, 20:26

Тело ребенка нашли местные жители возле Белгород-Днестровского

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Под Одессой обнаружили тело 10-летнего мальчика, пропавшего накануне.

Как рассказали в пресс-службе облуправления по чрезвычайным ситуациям, ребенок из села Калаглия (Овидиопольский район), ушел плавать на лиман на самодельном плоту и не вернулся. Через два часа спасатели, рыбаки и местные жители отправились на поиски.

"Обследовали береговую линию и более 20 000 "квадратов" водной поверхности. Тело ребенка нашли местные жители возле Белгород-Днестровского", — рассказали спасатели.

Следователи выясняют причину гибели.

Напомним, на запорожском курорте произошла очередная трагедия. Так, в Бердянске погибла 80-летняя женщина. Пенсионерка приехала с внучкой из Киева на отдых. В воде женщина почувствовала себя плохо и стала тонуть. Когда пенсионерку вытащили на берег, ей стали проводить реанимационные мероприятия. Однако, они не дали результатов и женщина погибла. Вероятная причина смерти – сердечный приступ.

Также мы писали о том, как на одном из пляжей Бердянска, прыгнув с дамбы, погиб 17-летний юноша. Парень погиб на месте, сломав шею. Медики, прибывшие по вызову, констатировали его смерть.

А в Днепре утонул молодой пареньНакануне гибели юноша с друзьями праздновал сдачу государственного экзамена.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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