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Требовал ежемесячное "вознаграждение": замдиректора института НААН попался на взятке

26 апреля, 13:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Институте Национальной академии аграрных наук Украины правоохранители разоблачили коррупционера – чиновника задержали

В Сумской области задержали заместителя директора Института НААН. Его подозревают во взяточничестве. По данным следствия, чиновник требовал от предпринимателя 10 тысяч гривен ежемесячно.

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Как рассказали в пресс-службе ГУ НП, эта сумма была своего рода арендной платой за помещение, которое находится в управлении Института Национальной академии аграрных наук Украины.

Оперативники задержали злоумышленника сегодня, 26 апреля, после получения им 10 тысяч грн на территории института. Деньги изъяли на месте.

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Ранее полицейские задокументировали получение заместителем директора еще 10 тысяч гривен в конце марта. Таким образом, общая сумма полученной должностным лицом "вознаграждения" составляет 20 тысяч гривен.

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Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Ранее мы передавали, что в Киеве адвокат требовала 160 тысяч долларов за перерегистрацию земли.

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Также напомним, в Запорожье на крупной взятке попался экс-прокурор.

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взятка коррупция полиция взяточник Украина академия сумская область замдиректора
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