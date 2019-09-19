Тройное убийство в Николаеве: у подозреваемого найден крупный арсенал

В Николаеве при задержании подозреваемого в тройном убийстве на автозаправке было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в сумке 48-летнего местного жителя лежало два револьвера различных систем, два пистолета, пять снаряженных магазинов к пистолетам, более сотни патронов, нож.

Также копы заявили, что ранее этот мужчина уже попадал в поле зрения полиции в связи с незаконной торговлей оружием.

Напомним, сообщение об обнаружении тел трех работников АЗС с огнестрельными ранениями поступило в полицию около 12:20 18 сентября. Погибших механика, оператора и кассира обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться мужу. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.

Все силы полицейских были максимально нацелены на раскрытие преступления. В городе продолжалась специальная полицейская операция "Сирена", во время которой все выезды из областного центра были перекрыты и находились под усиленным контролем патрульных полицейских.

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