Стрельба в Николаеве: подозреваемый оказался коллегой погибших

Фото: ГУНП в Николаевской области

За совершение тройного убийства работников АЗС в Николаеве полицейские задержали коллегу погибших. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 48-летний злоумышленник ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Своих коллег он расстрелял из-за неприязненных отношений.

Кроме того, полицейские изъяли с места преступления заявление подозреваемого на увольнение. Самого мужчину задержали у него дома, в Ингульском районе.

"Продолжается расследование уголовного производства, начатого по признакам п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство двух или более лиц"", – рассказали в полиции и отметили, что задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненный срок.

Напомним, сообщение об обнаружении тел трех работников АЗС с огнестрельными ранениями поступило в полицию около 12:20 18 сентября. Погибших механика, оператора и кассира, обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа. На крики женщины прибежали прохожие, которые помогли вызвать полицию.

Все силы полицейских были максимально нацелены на раскрытие преступления. В городе продолжалась специальная полицейская операция "Сирена", во время которой все выезды из областного центра были перекрыты и находились под усиленным контролем патрульных полицейских.

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