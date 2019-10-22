У жителей Смелы снова могут возникнуть проблемы с теплом

"Сегодня" поинтересовались, из-за чего может возникнуть задержка с отоплением

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В городе Смела Черкасской области, где в прошлом году возникали проблемы с теплоснабжением, снова могут вовремя не запустить тепло в домах.

Город до сих пор должен "Нафтогазу" и облгазу более 170 миллионов гривен. И, хотя чиновники обещают, что отопление вскоре появится, горожане не очень этому верят и запасаются обогревателями.

"Сегодня" поинтересовались, как коммунальные учреждения готовятся к наступлению холодов и что мешает запустить котельные.

Корреспонденты увидели разорванные трубы газопровода, который поставляет топливо на котельные Смелы. Поэтому, несмотря на то, что все 19 котельных города готовы к запуску, начать отопительный сезон невозможно, пока не починят газовых труб.

В больнице Смелы отопление появилось в прошлом году, в середине ноября. Больные жаловались, что замерзают в палатах, несмотря на включенные обогреватели.

Сейчас в помещении – не менее 20 градусов тепла, а в палатах детского отделения еще и включают обогреватели.

"Вот в этой палате – ребенок семимесячного возраста. Есть обогреватель, есть термометр, показывает 22 градуса", – говорит одна из сотрудников больницы.

Чтобы не мерзнуть этой зимой, хотят отапливать больницу твердотопливным котлом. Так надеются экономить миллион гривен в год. Но запустить котельную, говорят, не дают депутаты.

"Выделение земельного участка, присвоение кадастра, разработка технической документации – эти действия все уже были сделаны. На сегодняшний день остается только одно – решение сессии, чтобы данная котельная могла запуститься практически со следующего дня", – говорит начальник отдела здравоохранения исполкома Смелянского горсовета Николай Стуженко.

В лицее, где в прошлом году на уроках дети сидели в верхней одежде, сейчас температура в классах – около 19 градусов. Директор уверяет "Сегодня": пока никто из учеников не жаловался на холод.

"Дети школу посещают. Заболевания гриппом и простудой есть только единичные", – говорит директор лицея София Гнидая.

А для младшей школы на всякий случай закупили современные обогреватели. Сейчас их тестируют.

"Они очень экономные. Выставляется температура. Какая температура в классе – такую ​​оно нагревает, и само выключается автоматически", – рассказывают "Сегодня" в школе.

Приблизить отопительный сезон в Смеле газовики обещают в течение нескольких дней. Необходимо залатать трубы, которые поставляют топливо в городские котельные. Однако срок ремонта, говорят в "Черкассыгаз", зависят от руководства города, которое должно выполнить определенные условия.

"Шаги: номинации, финансирование, заключение ими договора с "Нафтогазом", восстановление распределения природного газа на их объекты", – объясняет председатель правления ОАО "Черкассыгаз" Сергей Буян.

Сейчас Смела должна "Нафтогазу" и облгазу более 170 млн. грн. Долги, из-за которых жители города мерзли две зимы, накопились, как рассказывают в Смелев, из-за частного компании "Энергоинвест", которая раньше снабжала город теплом. Суды над его менеджером Андреем Карпенко продолжаются почти два года. Но рассмотрение дела затягивается из-за неявки фигурантов на заседание.

Чтобы город хотя бы частично рассчитался с долгами, областная администрация выделила 600 тыс. грн., а правительство – 16 млн. грн.

"Из этих 16 млн. мы в ЧАО "Черкассыоблгаз" Сергею Ивановичу Буяну отдаем 15 млн., и 1,34 – в НАК "Нафтогаз", для того, чтобы зайти в отопительный период с нулевым балансом и получить номинации", – говорит мэр Смелы Алексей Цибко.

Номинации на поставку газа городские власти рассчитывают получить уже в этом месяце. Как только деньги поступят, газовики восстановят целостность сетей. Планируется, что Смела получит тепло 25 октября.

Напомним, в феврале жители Смелы перекрыли трассу Киев – Днепр. Тогда после серии сюжетов "Сегодня" о пикетах коммунального предприятия местными жителями и дорогах, перекрытых отчаявшимися людьми, поставки газа были восстановлены.

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