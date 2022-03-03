Угроза ракетного удара! Жителей Кривого Рога просят эвакуироваться – куда ехать

В настоящее время врага на территории Днепропетровской области нет

Людей просят переехать в другие районы / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителей Кривого Рога в Днепропетровской области просят эвакуироваться из районов Макулан и Центрально-городского района в северную часть города.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает "Украина 24".

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Делают это превентивно на случай возможного ракетного удара врага. В настоящее время врага на территории Днепропетровской области нет, но для безопасности людей, живущих неподалеку от воинских частей, их призывают временно переселиться к друзьям или родственникам.

"В целях сохранения человеческой жизни следует понимать, что в этой части города находится воинская часть, эта воинская часть как раз находится со стороны Николаевской области. Когда день назад было уничтожено 2 колонны, приблизительным количеством единиц техники 800 единиц. Техника была уничтожена. Понимая и контролируя ситуацию ВСУ с целью сохранения жизней – мы понимаем, какая сейчас тактика нашего врага, что он перед атакой всегда бьет по военным объектам", – сказал Лукашук.

"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы по всей Украине

Рейсы по станции Киев-Пассажирский на 3 марта:

№715 Дарница – Львов10.00

№738 Киев-Пассажирский – Запорожье 11.50

№045 Ужгород – Краматорск 12.06

№114 Лиман – Львов 13.34

№142 Лиман – Львов 13.34

№749 Киев-Пассажирский – Ивано-Франковск 14.07

№749 Киев-Пассажирский – Львов 14.07

№769 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский 14.25

№055 Киев-Пассажирский – Рахов 15.02

№013 Киев-Пассажирский – Солотвино 17.12

№792 Киев-Пассажирский – Кременчуг 17.42

№790 Киев-Пассажирский – Кропивницкий 17.42

№145 Киев-Пассажирский – Измаил 17.50

№081 Киев-Пассажирский – Ужгород 18.30

№067 Киев-Пассажирский – Варшава 18.48

№044 Киев – Ивано-Франковск 19.06

№095 Киев-Пассажирский – Рахов 19.48

№029 Киев-Пассажирский – Ужгород 20.05

№049 Киев-Пассажирский – Трускавец 20.12

№059 Киев-Пассажирский – Чоп 20.21

№057 Киев-Пассажирский – Ворохта 20.21

№038 Киев-Пассажирский – Запорожье 21.07

№105 Киев-Пассажирский – Одесса-Главная. 21.15

№097 Киев-Пассажирский – Ковель 21.22

№076 Киев-Пассажирский – Кривой Рог – Главный 21.28

№130 Кременчуг – Ворохта 22.03

№149 Полтава – Черновцы 22.03

№209 Харьков-Пассажирский – Черновцы 22.03

№017 Харьков-Пассажирский – Ужгород 22.10

№007 Киев-Пассажирский – Черновцы 22.22

№091 Киев-Пассажирский – Львов 22.37

№046 Краматорск – Ужгород 22.47

№907 Киев-Пассажирский — Краматорск 22.58

№080 Киев-Пассажирский — Днепр-Главный 23.05

№138 Хмельницк — Лисичанск 23.18

№771 Киев-Пассажирский – Хмельницкий 23.46

№139 Киев-Пассажирский – Каменец-Подольский 23.59

Рейсы, которые будут следовать по станции Харьков на 3 марта:

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001 Ивано-Франковск – Константиновка 11.33

209 Харьков-Пассажирский – Черновцы 12.25

046 Лисичанск – Ужгород 12.36

114 Львов – Лиман 14.39

142 Львов – Лиман 14.39

723 Харьков – Львов 17.00

017 Харьков-Пассажирский – Ужгород 15.09

795 Харьков-Пассажирский – Днепр-Главный 19.27

002 Константиновка – Ивано-Франковск 21.08

132 Лисичанск – Жмеринка 21.26

007 Харьков-Пассажирский – Одесса-Главная 21.43

045 Ужгород – Лисичанск 22.40

Рейсы по станции Днепр на 3 марта:

№738 Запорожье 1 – Киев-Пассажирский 09.54

№041 Днепр-Главный – Трускавец 14.26

№006 Мариуполь – Рахов 16.39

№738 Киев-Пассажирский – Запорожье 1 19.07

Рейсы по станции Запорожья на 3 марта:

№006 Рахов – Запорожье 11.07

№120 Запорожье 1 — Львов 12.20

№006 Мариуполь – Рахов 14.45

№072 Запорожье 1 – Киев-Пассажирский 19.47

№068 Мариуполь – Львов 20.37

№038 Запорожье 1 – Киев-Пассажирский 21.38

№068 Львов – Мариуполь 22.26

Рейсы по станции Винница на 3 марта:

№070 Мариуполь – Львов 10.23

№772 Хмельницк — Киев-Пассажирский 16.41

№769 Киев-Пассажирский — Каменец-Подольский 17.20

№086 Львов – Запорожье 17.43

№055 Киев-Пассажирский – Рахов 18.07

№138 Хмельницкий – Лиман 19.42

№716 Львов – Киев-Пассажирский 20.50

№145 Киев-Пассажирский – Измаил 21.08

№081 Киев-Пассажирский – Ужгород 21.45

№042 Трускавец – Днепр-Главный 22.32

№049 Киев-Пассажирский – Трускавец 23.17

№057 Киев-Пассажирский – Ворохта 23.26

№059 Киев-Пассажирский – Чоп 23.26

№022 Трускавец – Харьков-Пассажирский 23.53

Отмечается, что вдобавок к этим рейсам запланированы эвакуационные рейсы за границу, а именно в Польшу.

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Рейсы в Польшу на 3 марта

№7609/7610 Львов – Пшемысль. Поезд отправляется из Львова в 11:38 и прибывает в польский Пшемысль в 12:43. Обратная отправка из Пшемысля в 14.13, прибытием на станцию Львов в 17.35;

№ 7614/7615 Львов – Хелм. Отправление из Львова в 14:00, а прибытие в ст. Хелм в 20.30;

№7616/7617 Хелм – Львов. Отправлением из ст. Хелм в 21.30, прибытие во Львов в 05.10.

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль. Отправление из Львова осуществляется в 14.26, а прибывает поезд в Пшемысль в 15.31. Из Пшемысля во Львов можно отправиться в 17:00, прибытие на ст. Львов в 20:22;

№ 7613/7614 Львов – Пшемысль. Отправление из Львова в 17.13, прибытие в Пшемысль ожидается в 18.18. В обратную сторону отправления из Пшемысля в 19:54, прибытием на ст. Львов в 23:20;

№ 7615/7616 Львов – Пшемысль. Отправление из Львова осуществляется в 19.55, прибытие в Пшемысль в 21.13. Обратно отправления из Пшемысля планируется в 22.53, прибытие на ст. Львов в 02.14;

№7618/7619 Львов – Хелм, отправлением из Львова в 20.45, прибытие в ст. Хелм в 03.25;

№7620/7621 Хелм – Львов, отправлением из ст. Хелм в 04:25, прибытие во Львов в 11:40.

№67/68 Киев – Варшава уже с группой зарезервированных для детей с инвалидностью вагонов, а также Киев – Хелм, отправлением из Киева в 19.13.

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