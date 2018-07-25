Угрожали расправой и пытали: в Житомирской области ограбили семью фермера
Грабители ворвались в дом примерно в три часа ночи
В Житомирской области на семь местного фермера напали грабители. Неизвестные связали членов семьи предпринимателя и применили пытки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел сегодня ночью в Бердичевском районе. Четверо преступников в масках проникли в дом потерпевших сегодня примерно в 3:00.
"Угрожая физической расправой, злоумышленники связали хозяйку – женщину, 1955 года рождения, ее дочь, зятя и двух несовершеннолетних внуков, которые в тот момент тоже находились в доме", – отметили в полиции.
Применяя пытки горячим утюгом, преступники узнали, где хранятся деньги и другие ценности, и скрылись.
Не так давно на железнодорожном вокзале в Днепре мужчину, у которого случился эпилептический приступ, цинично ограбил прохожий.
Напомним, ранее в Киеве два парня и несовершеннолетняя девушка отняли у знакомого мобильный, а чтобы потерпевший не обратился в полицию – убили его.