Угрожали расправой и пытали: в Житомирской области ограбили семью фермера

Грабители ворвались в дом примерно в три часа ночи

В Житомирской области на семь местного фермера напали грабители. Неизвестные связали членов семьи предпринимателя и применили пытки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел сегодня ночью в Бердичевском районе. Четверо преступников в масках проникли в дом потерпевших сегодня примерно в 3:00.

"Угрожая физической расправой, злоумышленники связали хозяйку – женщину, 1955 года рождения, ее дочь, зятя и двух несовершеннолетних внуков, которые в тот момент тоже находились в доме", – отметили в полиции.

Применяя пытки горячим утюгом, преступники узнали, где хранятся деньги и другие ценности, и скрылись.

Не так давно на железнодорожном вокзале в Днепре мужчину, у которого случился эпилептический приступ, цинично ограбил прохожий.

Напомним, ранее в Киеве два парня и несовершеннолетняя девушка отняли у знакомого мобильный, а чтобы потерпевший не обратился в полицию – убили его.