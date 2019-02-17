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Украинец создает уникальные модели исторического вооружения из жестяных банок

Сегодня, 03:07

Житель поселка Козелец создал уникальную коллекцию миниатюрной военной техники

Украинец создает уникальные модели исторического вооружения из жестяных банок Другие регионы Житель поселка Козелец создал уникальную коллекцию миниатюрной военной техники

Танки, броневики, разная военная техника времен Второй Мировой войны – такую ​​коллекцию создал житель поселка Козелец в Черниговской области. Игорь Захария делает уникальные модели исторического вооружения из обычных банок. В его коллекции уже несколько сотен единиц миниатюрной техники.

Здесь есть образцы советской, британской, немецкой и американской техники. Это точные копии реальных военных машин. Сначала конструктор тщательно изучает исторические документы. Только потом делает шаблон.

Свои танки и машинки мужчина делает фактически из мусора. Материалом служат обычные жестяные банки. Лучшие, говорит – из алюминия.

"Ребята часто ему поставляли такие ненужные в их хозяйстве вещи, а у Игоря они превращались в шедевры. Иначе я не могу их и назвать. Я, например, люблю творчески работать, но такое не каждый человек может сделать", – делится Светлана Захария – мать конструктора.

Игорь выработал для себя оптимальный масштаб – это один к сорока трем. Работа над такими моделями почти ювелирная – немало мелких деталей.

 Друзья поддерживают увлечение Игоря.

К своим танкам и бронемашинам Игорь создает и миниатюрных солдатиков. Собралось уже целое войско. Распродавать коллекцию пока не собирается.

Ранее мы писали о жителе Днепра Адалате Мамедове, который делает деревянные модели старинных кораблей. Обычно любители судомоделизма покупают готовые наборы и клеят из них корабли. Наш же земляк абсолютно все делает вручную. "Я в себе объединяю несколько специальностей: чертежник, столяр, плотник, изготовитель пушек и парусов, резчик по дереву, геральдист и так далее. Где-то 14—15 профессий", — рассказал "Сегодня" судомоделист.

А в Черкасской области мужчина создает лимузины и кабриолеты из старых автомобилей.

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