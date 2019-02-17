Украинец создает уникальные модели исторического вооружения из жестяных банок

Житель поселка Козелец создал уникальную коллекцию миниатюрной военной техники

Украинец создает уникальные модели исторического вооружения из жестяных банок 2019-02-17T03:07:36+02:00 Другие регионы Житель поселка Козелец создал уникальную коллекцию миниатюрной военной техники

Танки, броневики, разная военная техника времен Второй Мировой войны – такую ​​коллекцию создал житель поселка Козелец в Черниговской области. Игорь Захария делает уникальные модели исторического вооружения из обычных банок. В его коллекции уже несколько сотен единиц миниатюрной техники.

Здесь есть образцы советской, британской, немецкой и американской техники. Это точные копии реальных военных машин. Сначала конструктор тщательно изучает исторические документы. Только потом делает шаблон.

Свои танки и машинки мужчина делает фактически из мусора. Материалом служат обычные жестяные банки. Лучшие, говорит – из алюминия.

"Ребята часто ему поставляли такие ненужные в их хозяйстве вещи, а у Игоря они превращались в шедевры. Иначе я не могу их и назвать. Я, например, люблю творчески работать, но такое не каждый человек может сделать", – делится Светлана Захария – мать конструктора.

Игорь выработал для себя оптимальный масштаб – это один к сорока трем. Работа над такими моделями почти ювелирная – немало мелких деталей.

Друзья поддерживают увлечение Игоря.

К своим танкам и бронемашинам Игорь создает и миниатюрных солдатиков. Собралось уже целое войско. Распродавать коллекцию пока не собирается.

Ранее мы писали о жителе Днепра Адалате Мамедове, который делает деревянные модели старинных кораблей. Обычно любители судомоделизма покупают готовые наборы и клеят из них корабли. Наш же земляк абсолютно все делает вручную. "Я в себе объединяю несколько специальностей: чертежник, столяр, плотник, изготовитель пушек и парусов, резчик по дереву, геральдист и так далее. Где-то 14—15 профессий", — рассказал "Сегодня" судомоделист.

А в Черкасской области мужчина создает лимузины и кабриолеты из старых автомобилей.

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