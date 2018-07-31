В Черкасской области мужчина создает лимузины и кабриолеты из старых автомобилей

Сегодня, 20:04

В коллекции мастера – больше сотни соьранных автомобилей 


В Черкасской области мужчина создает из остатков советского автопрома эксклюзивные машины-трансформеры. В его коллекции более 100 собранных автомобилей.

Игорь Сухобрус машинами начал заниматься более 30 лет назад. "Начинка" его автомобилей, как правило, приготовленная из моделей разных марок, но несмотря на это, в готовых автомобилях все работает. Среди них есть внедорожники, кабриолеты и даже лимузины.

Напомним, в Сиэтле (США) выставили на продажу спортивный седан Lancia Thema 8.32 1990 года. Это действительно редкая коллекционная модель, выпущенная в количестве 2370 штук, но конкретно это авто интересно тем, что в Америку он приехал из Украины. Главная особенность модели прячется под капотом – это 2,9-литровый 32-клапанный Ferrari V8 мощностью 215 л. с.

Ранее мы уже писали о том, что частная коллекция ретро-автомобилей и техники запорожского музея "Фаэтон" признана наиболее ценной в Европе. В коллекции собрано более 200 экспонатов, начиная от велосипедов и заканчивая ретро-самолетами. Также значительную часть экспозиции составляют автомобили, стоимость каждого из которых превышает сотни тысяч долларов, а некоторые были собраны из частных коллекций по всему миру.

 
мастер, автомобили, Черкасская область

Вы сейчас просматриваете новость "В Черкасской области мужчина создает лимузины и кабриолеты из старых автомобилей". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Фото: pixabay.com

Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине

27 Июля, 06:56

В компании пока не готовы разглашать сроки и другие детали проекта

Авто

Фото: Facebook / АвтоЕвроСила

Конфискованные "евробляхи" в Украине раздают бесплатно: названы получатели

24 Июля, 15:59

Практика безвозмездной передачи автомобиля на еврономерах другому владельцу уже отработана
Загрузка...

Авто

Украинцы "спустили" на новые иномарки миллиард долларов за полгода

24 Июля, 12:28

Сама Украина экспортировала легковых автомобилей всего на 3,9 млн долларов

Авто

В США продают вывезенную из Украины Lancia с мотором Ferrari

24 Июля, 06:01

У авто доработана ходовая, а салон отделан кожей и деревом
Загрузка...