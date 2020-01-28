Украинская Рапунцель живет в Винницкой области: коса женщины достигла 120 сантиметров

Но Анна Щербатая – не единственная владелица впечатляющих волос в Песчанке

Украинская Рапунцель живет в Винницкой области. Ей 73 года и за всю жизнь она стриглась только один раз. Женщина верит в удивительную силу своих волос. А ее коса длиной уже метр двадцать.

Ничем неприметный, маленький городок Песчанка вскоре может стать известным на всю Украину. Прославляют его женщины, а точнее – их косы. Здесь живут минимум три обладательницы самых длинных волос в Украине.

Одна из них – 73-летняя Анна Щербатая. Ее коса всего лишь на 30 сантиметров меньше роста Анны. Волосы женщина единственный раз обрезала 28 лет назад, когда лежала в больнице. С тех пор забыла о парикмахерах. Ежедневно заплетает любимую прическу. Волосы, несмотря на возраст, сверкают на солнце. И это без всякого специального ухода.

"Помылась и причесалась, и все", – говорит женщина.

О роскошной косе Анны Щербатой не знали даже подруги, потому что та всегда в платке. Удивились только на всеукраинском фестивале песен, где выступали коллективом.

"Она вот распустила косу вечером и мы тогда увидели, и чужие люди увидели, стали ее щупать, настоящая ли она", – рассказывает Надежда Гордаш, подруга Анны Щербатой.

"Эта коса держит семью. Потому что, если не коса, то говорил муж, если обрежешь, то разведемся", – говорит Надежда Поворознюк, еще одна подруга украинской Рапунцель.

Смолоду ухаживать за волосами Анне помогал муж Михаил. Шутит, что теперь коса напоминает о тех временах:

"Как ночь приходит, глажу ее. Сначала по косе глажу, а потом уже все ниже и ниже. Это такой вопрос – молодость вспоминаем. Хотя бы это останется в памяти нашей".

Обрезать волосы Анна не хочет. Вместе с коллективом она готовится к международному конкурсу песен, который пройдет в Киеве. А роскошная коса станет дополнительной приманкой для слушателей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что девочка с самыми длинными волосами в Украине рассказала о секретах своего рекорда. Длинна волос 15-летней Елены Корзинюк превышает два метра.

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