Украинский мотоциклист объехал всю планету

Вокруг света – на байке. Такое путешествие совершил 37-летний Валерий Крышень из села Светлогорское Кобеляцкого района Полтавской области, сообщает "Ранок з Україною".

Мотоциклист преодолел 63 тыс. км, побывав в 28 странах мира. В 2020 году Валерий планирует совершить 20 мототуров.

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что на третьем этапе "Дакара"-2020 попал в аварию мотоциклист.

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Французский мотогонщик Адриен ван Беверен не справился с управлением в песках Саудовской Аравии уже через три километра после начала пути и слетел с мотоцикла. К счастью, ван Беверен остался в сознании, однако ему потребовалась помощь медицинской команды. После тщательно осмотра Адриен был перевезен в бивуак в Неоме на вертолете. Команда француза сообщает, что никаких опасных для жизни травм он не получил – по предварительным данным, пилот повредил плечо.

Также "Сегодня" рассказывали об интересных местах в Европе, куда можно поехать в путешествие на 8 марта.В 2020 году этот праздник выпадает на воскресенье. А это значит, чтоукраинцы получают целых три дня подряд.

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