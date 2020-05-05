Уровень воды в Десне упал до минимума за 140 лет наблюдений

Уровень воды в реке Десна в Чернигове упал до минимума за 140 лет наблюдений.

Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Хотя в последние дни в области прошли дожди, однако существенного на проблему это не повлияло. Уровень воды увеличился всего на 1 см и при благоприятной погоде может вырасти еще на 3-4 см", - написал он на своей страничке в Facebook.

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Прокопенко отметил, что средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Потому что обычно, ежегодно на данное время приходится пик весеннего половодья. Сейчас же метеорологи бьют тревогу – разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области.

"Наиболее беспокоит то, что летом при определенных погодных условиях – недостаточном количестве осадков и сверхвысоких температурах – уровень Десны может упасть до критического уровня. По предварительному прогнозу – 50-70 см над "0" поста. При более благоприятных условиях – будет колебаться от 120 до 150 см", - отметил он.

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Чтобы предотвратить негативные последствия для окружающей среды, при ОГА создали специальную рабочую группу из представителей Государственной экологической инспекции, Госгеокадастра и Деснянского бассейнового управления водных ресурсов, которые будут инспектировать ситуацию в регионе.

Ранее сообщалось, что в бассейнах водных артерий Украины из-за бесснежной зимы и отсутствие дождя сложилась неблагоприятная гидрологическая ситуация – в стране наблюдается самый низкий за 100 лет уровень воды в реках.

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Пересыхают тем временем не только реки и озера, но и колодцы. Правда, проблем с питьевой водой пока что все же не возникает. Но экологи все равно бьют тревогу – из-за глобального потепления, по пессимистичным прогнозам, через 20 лет степь дойдет до Киева. А за 50 лет главная река Украины – Днепр – обмелеет вдвое.

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