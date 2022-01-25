Устал идти домой: в Запорожской области мужчина ворвался в чужой дом погреться и заснул

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения/Коллаж: "Сегодня"

В Запорожской области мужчина устал идти в свой дом и залез в чужой, чтобы там переночевать. За такой поступок его приговорили к одному году ограничения свободы, заменив этот срок испытательным.

Об этом говорится в приговоре Васильевского районного суда Запорожской области.

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Подробности

По информации суда, 6 января ночью мужчина возвращался домой. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Устав идти в свой дом, мужчина залез в чужой. На кухне он уснул под батареями. На Рождество, 7 января, владельцы обнаружили неизвестного. Подозреваемый ничего не воровал, а только спал.

Судебное заседание

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Его признали виновным по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса. Мужчину приговорили к 1 году ограничения свободы, заменив этот срок на испытательный.

Не первый случай

Ранее в поселке Михайловка Запорожской области бездомный залез в чужой дом, чтобы отдохнуть. Мужчину оштрафовали.

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По информации суда, уроженец города Омск Российской Федерации, гражданин Украины без места регистрации 26 марта 2021 года в 10:00 проник в чужое жилье. Известно, что он ничего не воровал, а только жил в доме. Там его обнаружили 27 марта и вызвали правоохранителей.

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