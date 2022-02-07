Увез в безлюдное место. В Кропивницком инспектор колонии изнасиловал подростков

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

В Кропивницком мужчина изнасиловал двух девочек. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кропивницком сообщили о подозрении инспектору исправительной колонии №6, который изнасиловал двух несовершеннолетних девушек. Происшествие случилось в ночь на 26 июля 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Подробности ЧП

Как стало известно, инспектор после совместного отдыха с друзьями своей сестры вызвался подвезти домой 13-летнюю девушку. Он уехал в безлюдное место, где изнасиловал ее.

Через два дня по аналогичной схеме инспектор изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры, которая была выпившей.

Что грозит злоумышленнику?

Сейчас инспектору сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего и несовершеннолетнего лица (ч. 3, ч. 4 ст. 152 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Кроме того, ГБР устанавливает наличие других жертв злоумышленника. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Инспектор, который изнасиловал двух девочек. Фото: ГБР

В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой

В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал пятилетнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.

Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.