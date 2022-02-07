Увез в безлюдное место. В Кропивницком инспектор колонии изнасиловал подростков

В Кропивницком сообщили о подозрении инспектору исправительной колонии №6, который изнасиловал двух несовершеннолетних девушек. Происшествие случилось в ночь на 26 июля 2021 года.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Подробности ЧП
Как стало известно, инспектор после совместного отдыха с друзьями своей сестры вызвался подвезти домой 13-летнюю девушку. Он уехал в безлюдное место, где изнасиловал ее.
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Через два дня по аналогичной схеме инспектор изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры, которая была выпившей.
Что грозит злоумышленнику?
Сейчас инспектору сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего и несовершеннолетнего лица (ч. 3, ч. 4 ст. 152 УК Украины) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Кроме того, ГБР устанавливает наличие других жертв злоумышленника. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Инспектор, который изнасиловал двух девочек. Фото: ГБР
В Киеве мужчина издевался над 5-летней девочкой
В Киеве задержан мужчина, который изнасиловал пятилетнюю девочку. Более того, он еще и снял порнографическое видео с ребенком.
Злоумышленником оказался 37-летний ранее не судимый киевлянин. Он забрал девочку к себе домой и изнасиловал. Пострадавшим ребенком оказалась дочь его знакомой.
Полиция обыскала жилье мужчины. Там были обнаружены доказательства преступления, а также электронные носители с видеозаписями детской порнографии.
Задержанному сообщили о подозрении в четырнадцати эпизодах преступных деяний.
Задержанному грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.