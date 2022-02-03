В Кривом Роге мужчина пытался изнасиловать продавщицу в магазине (видео)

В Кривом Роге посетитель магазина решил изнасиловать продавщицу. Мужчина пришел в один из магазинов белья и попросил девушку подобрать ему новую одежду.
Видео инцидента было обнародовано в городских пабликах.
Нападение на женщину
На записи с камер видеонаблюдения заметно, что сотрудница подходит к стенду с бельем и предлагает покупателю варианты. И в этот момент посетитель напал на нее.
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Сначала мужчина пытался держать ее за ноги, но женщина сопротивлялась, а когда ей удалось вырваться, насильник схватил ее за свитер.
По предварительной информации, продавщице удалось вырваться и заявить полицейским.
Фото: gorod.dp.ua
Реакция полиции
Как сообщает Информатор, в полиции подтвердили, что заявление о попытке изнасилования к ним действительно поступало. Сейчас идет проверка и выяснение всех обстоятельств.
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