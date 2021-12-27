В центре Кропивницкого расстреляли мужчину – в городе ввели план "Сирена"

Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы за данное преступление

Полицейские ввели оперативный план «Сирена» / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 27 декабря, в Кропивницком неизвестный выстрелил в 31-летнего мужчину из пневматического оружия. Потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

Об этом сообщает полиция Кировоградской области.

Детали

Около 6 часов утра между мужчиной и двумя местными жителями произошел конфликт. Неизвестный выстрелил несколько раз из пневматического оружия. Ранения получил 31-летний мужчина и скончался на месте.

Задержали за несколько часов

Полицейские ввели оперативный план "Сирена". За несколько часов они нашли нападавшего в Киеве, где его и задержали. Им оказался 24-летний житель Кировоградской области.

Что говорят в полиции

Правоохранители продолжают расследовать уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

Нападавшему грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

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