В Черкассах мужчина откопал в своем дворе старинные книги

Житель Черкасс нашел в своем дворе старопечатные издания. Как это было – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, во время строительных работ мужчина выкопал деревянный сундук, в котором лежали четыре книги. Тимофей отнес находку в местный музей. Там установили, что под землей были "похоронены" религиозные тексты старообрядцев XVII-XIX веков. Книги нуждаются в реставрации, ведь только после этого можно будет определить их ценность.

"Я подумал, ну что я на них заработаю, ну куда я его? Пусть лучше будет там. Возможно, от этого будет лучший эффект. Кому-то это будет нужнее, чем мне. А деньги – это такое", – рассказывает Тимофей Назаренко.

"Конечно, они дороги нашему музею как реликвия, потому что это действительно ХVII век. Сейчас такие находки – это редкость", – отмечает заместитель директора по научной работе Черкасского краеведческого музея Татьяна Григоренко.

Ранее сайт "Сегодня" писал том, что на границе с Польшей задержали крупную партию контрабанды старинных монет. Всего правоохранители изъяли 375 монет, среди которых были монеты, датированные началом XVIII века.

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