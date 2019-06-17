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В Черкассах набирает популярности экзотическая флай-йога

17 июня, 05:18

Полеты в гамаках под открытым небом помогают черкасчанам поправить здоровье и самочувствие


В Черкассах набирает популярность экзотическая флай-йога – тренировка в полете под открытым небом, когда люди в гамаках копируют животных и выполняют удивительные упражнения.

Журналисты "Сегодня" присоединились к участникам этого действа и выяснили, чем полезны эти упражнения и в каком возрасте можно заниматься этим видом йоги.

Среди восхищенных флай-йогой – люди разного возраста и комплекции. Так, Валентине – за 50, а упражнения она выполняет с молодецким увлечением. Ее ровесница уже с легкостью делает запутанную связку, хотя еще полтора года назад о таком и не мечтала.

"Сначала, конечно, было сложно, ничего не получалось. А потом все лучше, лучше и лучше", – призналась черкасчанка Антонина Луцкая.

"Можно начинать в любом возрасте. Это я понимаю сейчас, я даже очень жалею, что я раньше этим не занималась", – заявила ее коллега Валентина Ищенко

Многие упражнения во флай-йоге копируют привычки животных – летучей мыши, бабочки, птицы. И новичкам без помощи тренера крылья сразу же не расправить.

Этот вид йоги – смесь воздушной акробатики и йоги. Гамаки висят в полуметрах от земли и появляется ощущение полета. Тренер Мария убеждает корреспондентов, что такие упражнения полезны всем.

"Флай-йогой можно заниматься как мужчинам, так и женщинам. Она помогает развить гибкость как всего тела, так и гибкость позвоночника. А позвоночник – это наше здоровье, наше долголетие", – заверила тренер Мария Гожая.

Карина и Александр Поповы ходят на тренировки только вдвоем. Смеясь, они объясняют, что совместные полеты в гамаках укрепляют их брак.

"Отлично, все хорошо, наоборот укрепляют. – Укрепляют отношения. Вместе ходить – на самом деле классно", – признались черкасчане.

Пока что полетать в гамаках под открытым небом можно два раза в неделю. Но количество тренировок увеличится, обещает тренер, если больше людей будет приходить на флай-йогу.

Напомним, ранее беременная Регина Тодоренко, которая занимается йогой, показала свои любимые асаны.

Смотрите видео, как работает акройога, популярная в Северной Америке:

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Тег отдых, йога, Черкассы, развлечение

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