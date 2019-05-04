В Черкассах напали на журналиста – пострадавший находится в коме

Правоохранители ищут подозреваемых в нападении на мужчину

Фото: Pixabay

В Черкассах неизвестные напали на журналиста Вадима Комарова. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области. Событие произошло сегодня, четвертого мая, около 9:00 утра на одной из улиц в центре города.

Как рассказывают правоохранители, пострадавший шел по улице и на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему телесные повреждения. После этого нападающий скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полиция уже открыла уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Виновнику лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Депутат Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил на странице в Facebook, что журналиста прооперировали в больнице и сейчас он находиться в коме.

"Необходима помощь всех светил от медицины и молитва за его здоровье. Гарантии 50 на 50", – написала родственница Вадима Комарова Светлана Комарова.

Напомним, недавно в Киеве напали на журналистов и правозащитников, которые снимали незаконную добычу песка на Выдубичах. В полиции отметили, что ввели "план перехват" для задержания нападавших, журналиста госпитализировали в больницу. Полицейские задержали семерых человек, которые представились охранниками. Их доставили в участок полиции.

Кроме этого, мы рассказывали, что в полиции за 4 месяца 2019 года начали досудебное расследование по 63 уголовным правонарушениям в сфере профессиональной деятельности журналистов. Принято решение о закрытии 52 уголовных производств. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.

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