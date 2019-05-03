В Украине расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов
Больше всего уголовных преступлений зарегистрировано в Киеве
Следователи Национальной полиции Украины за 4 месяца 2019 года начали досудебное расследование по 63 уголовным правонарушениям в сфере профессиональной деятельности журналистов.
Как сообщает в пятницу департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, по ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) зарегистрировано 46 преступлений, по ст.345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста) – 12, по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) – 4, по ст. 348-1 УК Украины (посягательство на жизнь журналиста) – 1.
"По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлены обвинительные акты в шести уголовных производствах по восьми уголовным преступлениям указанной категории: по ст. 171 УК Украины – 4, по ст. 345-1 УК Украины – 2, по ст. 347-1 УК Украины – 2", – отмечается в сообщении.
Принято решение о закрытии 52 уголовных производств. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.
В течение 2018 года следователи Национальной полиции начали досудебное расследование по 258 уголовным производствам по преступлениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.
Больше всего уголовных преступлений указанной категории зарегистрировано в Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25), Одесской (24), Днепропетровской (14) областях.
Во Львовской таких производств 12, в Донецкой – 11, в Ровенской – 10, в Винницкой, Полтавской, Харьковской областях – по 8, в Запорожской и Херсонской областях – по 7, в Киевской области – 6, в Луганской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях – по 5.
За указанный период в суд направлено 26 уголовных производств за 33 уголовных преступления.
В 243 уголовных производствах в течение 2018 года следователи приняли решение об их закрытии.
Напомним, украинский журналист рассказал, как оккупанты в Крыму пытались его сломать. Теперь он опасается за свою жизнь и хочет выехать на материковую часть Украины.
Ранее в Киеве умер известный журналист Олег Ныпадымка, основавший газету "Сегодня".
Тем временем, в Северной Ирландии арестовали подозреваемых в убийстве журналистки. Журналистка Лира Макки была убита в результате стрельбы.
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