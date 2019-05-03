Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов

3 мая, 21:37

Больше всего уголовных преступлений зарегистрировано в Киеве

Фото: Pixabay

Следователи Национальной полиции Украины за 4 месяца 2019 года начали досудебное расследование по 63 уголовным правонарушениям в сфере профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщает в пятницу департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, по ст.171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) зарегистрировано 46 преступлений, по ст.345-1 УК Украины (угроза или насилие в отношении журналиста) – 12, по ст. 347-1 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) – 4, по ст. 348-1 УК Украины (посягательство на жизнь журналиста) – 1.

"По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлены обвинительные акты в шести уголовных производствах по восьми уголовным преступлениям указанной категории: по ст. 171 УК Украины – 4, по ст. 345-1 УК Украины – 2, по ст. 347-1 УК Украины – 2", – отмечается в сообщении.

Принято решение о закрытии 52 уголовных производств. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.

В течение 2018 года следователи Национальной полиции начали досудебное расследование по 258 уголовным производствам по преступлениям, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов.

Больше всего уголовных преступлений указанной категории зарегистрировано в Киеве (47), Закарпатской (30), Черновицкой (25), Одесской (24), Днепропетровской (14) областях.

Во Львовской таких производств 12, в Донецкой – 11, в Ровенской – 10, в Винницкой, Полтавской, Харьковской областях – по 8, в Запорожской и Херсонской областях – по 7, в Киевской области – 6, в Луганской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях – по 5.

За указанный период в суд направлено 26 уголовных производств за 33 уголовных преступления.

В 243 уголовных производствах в течение 2018 года следователи приняли решение об их закрытии.

Напомним, украинский журналист рассказал, как оккупанты в Крыму пытались его сломать. Теперь он опасается за свою жизнь и хочет выехать на материковую часть Украины.

Ранее в Киеве умер известный журналист Олег Ныпадымка, основавший газету "Сегодня". 

Тем временем, в Северной Ирландии арестовали подозреваемых в убийстве журналистки. Журналистка Лира Макки была убита в результате стрельбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег журналист, журналисты, преступления

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине расследуют 63 дела о преступлениях против журналистов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский в Турции отшил российских пропагандистов: появилось видео

29 апреля, 16:15

Новоизбранный президент Украины спокойно отдыхал и возле отеля на него "налетели" российские журналисты

Трамп предложил журналистам встать перед ним на колени

23 апреля, 20:54

Президент США считает, что редакция газеты The New York Times должна принести ему свои извинения

Криминала в Украине стало меньше: число преступлений уменьшилось на 6 тысяч

21 апреля, 07:00

В первом квартале поймали больше аферистов и наси­льников. А машины угоняют реже

Под Киевом чиновники поселкового совета избили журналистов

7 марта, 08:43

У оператора программы "Схемы" – сотрясение мозга

5 самых главных мужских мифов о женщинах

У Зеленского заявили, что не могут снизить цены на газ

6 продуктов, которые делают кожу молодой и сияющей

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Дисквалифицировать Месси требуют болельщики "Ливерпуля"

Польза и вред кофе для здоровья

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Любимые сериальные пары, по которым мы скучаем

В Одесскую обл. залетела птица, которую давно не видели в Украине

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Сенсорный дозатор для жидкого мыла Xiaomi

Шикарная бритва от известного бренда Xiaomi по минимальной цене

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Почему не нужно заправлять постель по утрам

Развод Собчак с Виторганом: названа причина

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого