В Черкассах перевозчики объявили забастовку

Сегодня, 12:35

Пассажиры вынуждены часами простаивать на холоде


Часами на остановках в снегопад и при 15-градусном морозе простаивают жители Черкасс. Как оказалось, все городские перевозчики объявили забастовку и не выпустили в рейс ни одной маршрутки. Поводом стало то, что исполком дважды отказался повышать проезд с четырех до пяти гривен. В свою очередь местные власти возмутились из-за действий перевозчиков и угрожают разорвать со всеми соглашения. 

Ранее мы сообщали, что в столице продолжают курсировать нелегальные маршрутки. Речь идет о тех маршрутах, которые были закрыты департаментом транспорта КГГА и являются незаконными. Об этом сообщают столичные активисты в транспортном сообществе в соцсетях. Согласно их данным, в Киеве продолжают работать маршруты №№238, 412, 597, 501, 502, 570, 217, которые были закрыты еще с 2014 года.

Напомним, 20 февраля, жители пригорода столицы перекрыли один из въездов в Киев. Они возмущены очередным подорожанием маршруток.
маршрутки, забастовка, черкассы, перевозчики
Источник:

"Сегодня"

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